На фронте в составе территориальной обороны воюет профессор из Закарпатья, который ведет радиопереговоры на венгерском языке, чтобы запутать россиян. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Профессор Ужгородского национального университета воюет в составе Сил территориальной обороны, читает лекции для своих студентов прямо из окопов, а также ведет радиопереговоры на венгерском языке, чтобы противник не понял ни слова, заявили в Генштабе.

Отметим, что подобная тактика применялась армией США в годы Второй мировой войны, когда группа индейцев племени Навахо работали радистами-шифровальщиками. Они передавали донесения по рации и телефону на своём родном языке, принимали участие во всех основных операциях морской пехоты США в Тихом океане в 1942—1945 годах.

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Дмитрий Гриниченко

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