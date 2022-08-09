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На фронте боец ВСУ ведет переговоры на венгерском, чтобы запутать россиян — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 12:37
Боец ВСУ, ведущий переговоры на венгерском (Фото: скриншот с видео)
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На фронте в составе территориальной обороны воюет профессор из Закарпатья, который ведет радиопереговоры на венгерском языке, чтобы запутать россиян. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Профессор Ужгородского национального университета воюет в составе Сил территориальной обороны, читает лекции для своих студентов прямо из окопов, а также ведет радиопереговоры на венгерском языке, чтобы противник не понял ни слова, заявили в Генштабе. 

Отметим, что подобная тактика применялась армией США в годы Второй мировой войны, когда группа индейцев племени Навахо работали радистами-шифровальщиками. Они передавали донесения по рации и телефону на своём родном языке, принимали участие во всех основных операциях морской пехоты США в Тихом океане в 1942—1945 годах.

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Дмитрий Гриниченко
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война генштаб венгерский язык
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