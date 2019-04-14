На кону моя судьба: Зеленский об отказе от анализов на НСК, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский заявил, что получил секретную информацию

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему не поехал сдавать анализы в лабораторию на НСК Олимпийский, где это сделал его оппонент - действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок. Соответствующее видео опубликовано на канале Новини України в YouTube

В ресторане отеля Hyatt в Париже журналист сказал: "Вопрос про волосы, ногти и Eurolab. Ведь это играет против Вас ..."

Реклама

"Я когда играю, я вам объясню, для меня все это - не игра, для меня серьезные решения. На кону судьба моя, моих детей, моих родителей, моей жены, поэтому я не играл. Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимпийский кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Вот такую секретную информацию я получил. Сейчас я не готов о ней говорить", - заявил шоумен.

Выбор лаборатории он объяснил тем, что Eurolab знает "просто по личности".

"Знаю Борис (клинику - ред.) - Миша Радуцкий (основатель - ред.) (...) Я мог поехать туда или туда. Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой - я не знал, что там будут делать с моими анализами потом. Я никого не обвиняю. Может быть информация, которую я получил за день до этого, может быть это - брехня. Поэтому я никого не обвиняю и в милицию не обращался. В полицию", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Радуцкий ему звонил после сдачи анализов и говорил, что в его лаборатории "не было бы помарок и ошибок".

Смотрите также: Кличко с экспертами VADA ждут Зеленского и Порошенко на стадионе

Журналист напомнил о повторном анализе при участии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), который предложил провести украинский чемпион мира по боксу Владимир Кличко. На это Зеленский сказал, что пошел бы в "какую-то центральную WADA (Всемирное антидопинговое агентство - ред), "если бы мы были где-то за рубежем".

"На воре и шапка горит. Я вообще не играю в спекуляции. Мне не нужно доказывать обществу, что я не наркоман", - сказал шоумен, отметив, что ему все это "больно".

На ремарку о том, что волосы дольше хранят информацю о наличии в оргазме алкоголя или наркотических веществ и такие материалы брали там ранее у генпрокурора Юрия Луценко, Зеленский ответил, что ему предложили сдать только кровь.

Читайте также: Зеленский сдал анализы 2 апреля, но заменил фото: теперь 5 апреля

Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь. Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, но неожиданно согласился и сдал анализы, в том числе волосы. Зеленский сдавал только кровь в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому - бизнес-партнеру, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь. От VADA-теста, на котором стал настаивать Порошенко, у Зеленского отказались.

Отправить:
Распечатать:
Теги: порошенко, анализы, Зеленский, Eurolab, VADA
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На кону моя судьба: Зеленский об отказе от анализов на НСК, видео
На кону моя судьба: Зеленский об отказе от анализов на НСК, видео
Зеленский ответил, почему на него работает персонал Коломойского
Зеленский ответил, почему на него работает персонал Коломойского
Порошенко снова призвал Зеленского прийти на дебаты: видео
Порошенко снова призвал Зеленского прийти на дебаты: видео
Экономика Бизнес-неделя: прогноз МВФ, Зе-Liqpay, ПриватБанк и иск к Boeing
Фукуяма: Как Украине стать Данией и причем тут сильные институты
HR Фукуяма: Как Украине стать Данией и причем тут сильные институты
Почему разбился Boeing 737 MAX. Первые результаты расследования
Транспорт Почему разбился Boeing 737 MAX. Первые результаты расследования
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
На кону моя судьба: Зеленский об отказе от анализов на НСК, видео
На кону моя судьба: Зеленский об отказе от анализов на НСК, видео
Зеленский ответил, почему на него работает персонал Коломойского
Зеленский ответил, почему на него работает персонал Коломойского 03:52
Порошенко снова призвал Зеленского прийти на дебаты: видео
Порошенко снова призвал Зеленского прийти на дебаты: видео 13.04.19, 17:40
"Старался быть мужиком". Зеленский объяснил свое поведение на 1+1
"Старался быть мужиком". Зеленский объяснил свое поведение на 1+1 13.04.19, 10:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 