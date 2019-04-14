На кону моя судьба: Зеленский об отказе от анализов на НСК, видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему не поехал сдавать анализы в лабораторию на НСК Олимпийский, где это сделал его оппонент - действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок. Соответствующее видео опубликовано на канале Новини України в YouTube.

В ресторане отеля Hyatt в Париже журналист сказал: "Вопрос про волосы, ногти и Eurolab. Ведь это играет против Вас ..."

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"Я когда играю, я вам объясню, для меня все это - не игра, для меня серьезные решения. На кону судьба моя, моих детей, моих родителей, моей жены, поэтому я не играл. Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимпийский кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Вот такую секретную информацию я получил. Сейчас я не готов о ней говорить", - заявил шоумен.

Выбор лаборатории он объяснил тем, что Eurolab знает "просто по личности".

"Знаю Борис (клинику - ред.) - Миша Радуцкий (основатель - ред.) (...) Я мог поехать туда или туда. Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой - я не знал, что там будут делать с моими анализами потом. Я никого не обвиняю. Может быть информация, которую я получил за день до этого, может быть это - брехня. Поэтому я никого не обвиняю и в милицию не обращался. В полицию", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Радуцкий ему звонил после сдачи анализов и говорил, что в его лаборатории "не было бы помарок и ошибок".

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Журналист напомнил о повторном анализе при участии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), который предложил провести украинский чемпион мира по боксу Владимир Кличко. На это Зеленский сказал, что пошел бы в "какую-то центральную WADA (Всемирное антидопинговое агентство - ред), "если бы мы были где-то за рубежем".

"На воре и шапка горит. Я вообще не играю в спекуляции. Мне не нужно доказывать обществу, что я не наркоман", - сказал шоумен, отметив, что ему все это "больно".

На ремарку о том, что волосы дольше хранят информацю о наличии в оргазме алкоголя или наркотических веществ и такие материалы брали там ранее у генпрокурора Юрия Луценко, Зеленский ответил, что ему предложили сдать только кровь.

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Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь. Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, но неожиданно согласился и сдал анализы, в том числе волосы. Зеленский сдавал только кровь в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому - бизнес-партнеру, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь. От VADA-теста, на котором стал настаивать Порошенко, у Зеленского отказались.