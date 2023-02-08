Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины провели очередные учения по обороне Киевской области. Во время тренировок артиллеристы использовали снаряды, захваченные у российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
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"Киевская область защищена. Силы обороны Киева всегда готовы и постоянно усовершенствуются", – говорится в сообщении.
Как отмечается, на общих штабных учениях на северной границе тренировали слаженность работы подразделений аэроразведки и пехоты, артиллерии и танков, имитировали артиллерийские обстрелы.
Самоходный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отработал применение трофейных российских высокоточных снарядов.
"Так сказать, спасибо врагам за "ленд-лиз", – написали военные.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
- По мнению депутата Верховной Рады, полковника СБУ Романа Костенко, наступление РФ возможно на Донбассе, ожидается отвлекающий удар на севере или юге.
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