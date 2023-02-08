Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины провели очередные учения по обороне Киевской области. Во время тренировок артиллеристы использовали снаряды, захваченные у российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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"Киевская область защищена. Силы обороны Киева всегда готовы и постоянно усовершенствуются", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на общих штабных учениях на северной границе тренировали слаженность работы подразделений аэроразведки и пехоты, артиллерии и танков, имитировали артиллерийские обстрелы.

Самоходный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отработал применение трофейных российских высокоточных снарядов.

"Так сказать, спасибо врагам за "ленд-лиз", – написали военные.

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Наталія Медведєва

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