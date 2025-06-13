Украинская авиация нанесла удары по объектам оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и опубликовало соответствующее видео.

На кадрах истребитель МиГ-29 авиации ВС ВСУ наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА россиян.

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Вторая бомба уничтожает российский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы", — подчеркнули в командовании ВС.