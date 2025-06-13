На Запорізькому напрямку МіГ-29 уразив пункт управління операторів БпЛА та склади росіян – відео
Українська авіація завдала ударів по об’єктах окупантів на Запорізькому напрямку. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України й опублікувало відповідне відео.
На кадрах винищувач МіГ-29 авіації ПС ЗСУ завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА росіян.
Друга бомба знищує російський склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.
"Дякуємо партнерам за високоточні й ефективні "аргументи", – наголосили в командуванні ПС.
- 31 травня Сирський повідомляв, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії.
- 11 червня речник ЗСУ Волошин повідомляв, що до адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей на Новопавлівському напрямку російським окупаційним військам залишається близько 10 км.