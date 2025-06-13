Українська авіація завдала ударів по об’єктах окупантів на Запорізькому напрямку. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України й опублікувало відповідне відео.

На кадрах винищувач МіГ-29 авіації ПС ЗСУ завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА росіян.

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Друга бомба знищує російський склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

"Дякуємо партнерам за високоточні й ефективні "аргументи", – наголосили в командуванні ПС.