Опубликовано оперативное видео переговоров участников по делу о подозрении депутату Киеврады от Слуги народа Владиславу Трубицыну, которых детективы якобы разоблачили в момент получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram. В бюро не назвали фамилию депутата, но его личность подтвердили в партии.

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По данным НАБУ, в начале 2021 года частному лицу от знакомого поступило предложение встретиться и обсудить сотрудничество. Поводом, отметили детективы, стало избрание брата инициатора встречи депутатом Киевского горсовета и главой комиссии – якобы появились возможности организовать "бизнес".

НАБУ приводит разговор, где один из участников говорит, что есть возможность установить "50-70 купав (передвижная сезонная торговля – ред.), разыграть и взять под себя".

Детективы записали, как один из собеседников говорит, что может влиять на результаты в трех районах столицы: Оболонь, Святошино и Подол. Участник разговора говорит, что официально получить купаву невозможно – "все распределено по группировкам, просто так можно получить только где-нибудь на Борщаговке".

Как отмечают детективы, 19 октября по итогам торгов участники схемы получают три купавы.

В НАБУ подчеркивают, что депутат не хотел лично получать взятку – направил изобличителя (лицо, которое обратилось в НАБУ) к заместителю КП Киевское наследие. По информации следствия, 130 00 грн были переданы участникам схемы 1 декабря. Детективы считают, что средства были предназначены для депутата Киевсовета и руководителя КП Городской магазин.

Затем НАБУ приводит переговоры о подсчетах суммы, которую еще планируют получить участники схемы. 9 февраля обличитель передает 1 260 000 грн доверенному лицу депутата Киевсовета. Детективы НАБУ разоблачили участников схемы "на горячем" – в момент передачи денег.

9 февраля 2022 года НАБУ разоблачило депутата Киевского горсовета и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Вместе с депутатом задержаны также директор коммунального предприятия и двое заместителей директора коммунального предприятия.

10 февраля сообщили о подозрении депутату Киеврады Владиславу Трубицыну и остальным задержанным, которых детективы разоблачили на получении взятки.

11 февраля Трубицыну суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в размере 14,9 млн грн.

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Яна Катасонова

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