Над Киевом на дроне подняли флаг Беларуси - видео

В Киеве на дроне запустили флаг Беларуси. Акцию провела компания Dronarium и опубликовала видео на Youtube.

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В компании заявили, что не могли не отреагировать на события в Беларуси, поскольку украинцы на своем опыте почувствовали агрессию во время Революции достоинства.

Dronarium подчеркивает, что компания выступает на стороне прав человека и неоднократно поднимала флаги тех, чья свобода испытывает давление: сопровождала флагами Киев-Прайд, устраивала полет над Киевом флага крымско-татарского народа.

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