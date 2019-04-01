"Наш президент". В Луцке засчитали исписанный бюллетень - видео

На избирательном участке №071038 в Луцке на одном из бюллетеней рядом с фамилией кандидата Владимира Зеленского написали "наш президент", однако этот бюллетень комиссия признала действительным, сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Надписи или другая порча бюллетеня – считается нарушением.

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Отмечается, что на этом участке с отрывом в 25 голосов победил действующий президент Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия обработала 1,1% протоколов по всей стране. На первом месте - Зеленский с 26,99%. На втором - Порошенко, у него 17,57%.

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