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Одесса. Появилось видео с места удара по центру — половина здания разрушена полностью видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 10:31
Последствия удара по Одессе
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В сети появилось видео с места ракетного удара российских оккупантов по центру Одессы в ночь на 20 июля. Соответствующую запись опубликовало Суспильне Одесса.

Ранее стало известно, что россияне попали в административное здание в центре города. 

Были разрушения и пожар на площади 300 кв. м. 

Есть пострадавшие. Все службы продолжают разбор завалов.

На видео можно заметить, что половина здания практически полностью разрушена. 

Воздушные силы сообщили, что враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля.

  • 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей. 
  • Вот последствия массированного удара по Одессе.

Читайте также: Одесса. Последствия атаки России — разрушение в портах и на промышленных объектах, много раненых

Дмитрий Гриниченко
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