Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
У мережі з'явилося відео з місця ракетного удару російських окупантів по центру Одеси в ніч на 20 липня. Відповідний запис опублікувало Суспільне Одеса.
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Раніше стало відомо, що росіяни влучили в адміністративну будівлю у центрі міста.
Були руйнування та пожежа на площі 300 кв. м.
Є постраждалі. Усі служби продовжують розбір завалів.
На відео можна помітити, що половину будівлі майже повністю зруйновано.
Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.
- 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.
- Ось наслідки масованого удару по Одесі.
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