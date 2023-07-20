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Одеса. З'явилося відео з місця удару по центру міста — половина будівлі повністю зруйнована видео

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20.07.2023, 10:31
Наслідки удару по Одесі
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У мережі з'явилося відео з місця ракетного удару російських окупантів по центру Одеси в ніч на 20 липня. Відповідний запис опублікувало Суспільне Одеса.

Раніше стало відомо, що росіяни влучили в адміністративну будівлю у центрі міста.

Були руйнування та пожежа на площі 300 кв. м.

Є постраждалі. Усі служби продовжують розбір завалів.

На відео можна помітити, що половину будівлі майже повністю зруйновано.

Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.

  • 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. 
  • Ось наслідки масованого удару по Одесі.

Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та на промислових об'єктах, багато поранених

Дмитро Гриниченко
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