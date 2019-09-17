Опубликовано видео закрытой встречи Зеленского с моряками

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Президент получил от нескольких моряков приглашение на свадьбы

Опубликовано видео с недавней встречи президента Владимира Зеленского с освобожденными из российского плена моряками, которая прошла в закрытом для СМИ режиме во дворе Мариинского дворца.

На записи видно, что неформальную встречу, помимо моряков и президента, посетили представители его Офиса, глава СБУ Иван Баканов, помощник Зеленского Андрей Ермак, а также родственники освобожденных украинцев. В ходе встречи Зеленский задавал вопросы морякам об условиях содержания в России, проблемах, а также реабилитации и планах в Украине. Несколько военных пригласили президента на собственные свадьбы в Одессу.

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Теги: украинские моряки, Владимир Зеленский, встреча, освобождение моряков
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