Оперативное командование "Юг" показало в YouTube работу расчета украинских артиллеристов с американской дальнобойной гаубицей М777.

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На кадрах зафиксировано, как артиллеристы привезли с помощью грузовика гаубицу на позицию в поле, быстро отстрелялись, собрались и уехали. В видеоряде есть кадры от первого лица от одного из членов расчета.

В командовании напомнили, что гаубица М777 стреляет высокоточными снарядами на дальность до 40 км. Одна батарея может накрывать огнем территорию до 1250 кв. км. Также М777 имеет цифровую систему управления огнем.

"Военное мастерство украинских артиллеристов, совмещенное с партнерской помощью, ежедневно приближают деоккупацию юга Украины", – добавили в ОК.

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Марк Сировой

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