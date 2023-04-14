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Под Бахмутом воины 30 бригады разгромили из "Стугны" четыре наблюдательных пункта — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 07:34
Уничтожение россиян под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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В районе Бахмута воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили четыре наблюдательных пункта россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что в посадке на Бахмутском направлении были уничтожены четыре наблюдательных пункта оккупантов.

Бойцы били по позициям врага из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" украинского производства.

На записи можно увидеть поражение захватчиков ракетами. 

СПРАВКА. "Стугна-П" — украинский противотанковый ракетный комплекс. Разработан киевским конструкторским бюро "Луч". Комплекс относится ко второму поколению ПТРК — он полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние до 50 м. "Стугна" составляет значительную часть украинского противотанкового вооружения. Это основное средство ракетного противодействия танкам наряду с Javelin и другими западными системами. 

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

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Дмитро Гриниченко
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