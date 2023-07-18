Вооруженные Силы Украины под Бахмутом двумя FPV-дронами уничтожили российский танк Т-90. Видео поражения опубликовано в Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

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"Во время удачного штурма в районе Бахмута побратимы одной из механизированных бригад "разули" новейший российский танк Т-90", – говорится в сообщении.

По данным военных, россияне планировали оттащить танк в тыл ночью, чтобы восстановить его боеспособность.

"FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов Рарог 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", – говорится в сообщении.

17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.

На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.

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