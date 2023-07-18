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Под Бахмутом ВСУ двумя FPV-дронами уничтожили российский танк Т-90 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 11:22
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Вооруженные Силы Украины под Бахмутом двумя FPV-дронами уничтожили российский танк Т-90. Видео поражения опубликовано в Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Во время удачного штурма в районе Бахмута побратимы одной из механизированных бригад "разули" новейший российский танк Т-90", – говорится в сообщении.

По данным военных, россияне планировали оттащить танк в тыл ночью, чтобы восстановить его боеспособность.

"FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов Рарог 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", – говорится в сообщении.

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Наталья Медведева
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войнабахмут
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