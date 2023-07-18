Збройні Сили України під Бахмутом двома FPV-дронами знищили російський танк Т-90. Відео ураження опубліковано у Facebook 24 ОМБр імені короля Данила.

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"Під час вдалого штурму в районі Бахмута побратими однієї з механізованих бригад "роззули" новітній російський танк Т-90", – йдеться у повідомленні.

За даними військових, росіяни планували відтягнути танк у тил уночі, щоб відновити його боєздатність.

"FPV-пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Рарог 24 ОМБр імені короля Данила двома точними влучаннями перетворили ворожий танк на металобрухт", – йдеться у повідомленні.

17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.

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