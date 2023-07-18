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Під Бахмутом ЗСУ двома FPV-дронами знищили російський танк Т-90 – відео видео

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18.07.2023, 11:22
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Збройні Сили України під Бахмутом двома FPV-дронами знищили російський танк Т-90. Відео ураження опубліковано у Facebook 24 ОМБр імені короля Данила.

"Під час вдалого штурму в районі Бахмута побратими однієї з механізованих бригад "роззули" новітній російський танк Т-90", – йдеться у повідомленні.

За даними військових, росіяни планували відтягнути танк у тил уночі, щоб відновити його боєздатність.

"FPV-пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Рарог 24 ОМБр імені короля Данила двома точними влучаннями перетворили ворожий танк на металобрухт", – йдеться у повідомленні.

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Наталія Медведєва
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війнабахмут
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