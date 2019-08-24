Под Офисом президента прошла акция "Нет капитуляции!": видео

Под Офисом президента на Банковой состоялась акция "Нет капитуляции", сообщает Цензор.нет.

На акции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины. Организатором акции стал волонтер и доброволец Мирослав Гай.

В ходе акции были высказаны требования к президенту Владимиру Зеленскому, письма с требованиями были переданы представителю ОП.

Среди требований:

- опровергнуть утверждения о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия;

- запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ;

- противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение главой ОП Андрея Богдана;

- противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины;

- осудить заявление Богдана о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;

- выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Видео: Цензор.нет.

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