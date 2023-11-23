Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал кадры с последствиями удара украинских военных по концертному залу в Кумачово Донецкой области. Там 19 ноября были ликвидированы оккупанты из 810 отдельной бригады морской пехоты.
Командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди сообщал, что удар по захватчикам, собравшимся в концертном зале в оккупированном украинском селе, это – возмездие за российский ракетный удар по 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
По данным "Мадяра", от атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 ранены.
Россияне также сообщили, что вместе с захватчиками была ликвидирована приехавшая российская певица Полина Меньших, чтобы выступить перед оккупантами.
22 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило факт удара по оккупантам.
- 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
- В 128 бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".
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