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Полковник ВСУ показал последствия удара по 810 бригаде оккупантов на Донбассе – видео видео

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23.11.2023, 00:02
Видео: Анатолий Штефан/Facebook
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Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал кадры с последствиями удара украинских военных по концертному залу в Кумачово Донецкой области. Там 19 ноября были ликвидированы оккупанты из 810 отдельной бригады морской пехоты.

Командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди сообщал, что удар по захватчикам, собравшимся в концертном зале в оккупированном украинском селе, это – возмездие за российский ракетный удар по 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

По данным "Мадяра", от атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 ранены.

Россияне также сообщили, что вместе с захватчиками была ликвидирована приехавшая российская певица Полина Меньших, чтобы выступить перед оккупантами. 

22 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило факт удара по оккупантам.

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
  • В 128 бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".

Читайте также: Ракетный удар по награждению 128 бригады – Умеров объявил результаты проверки

Милана Головань
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Донецкая областьвойна810 бригада рф

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