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Полковник ЗСУ показав наслідки удару по 810 бригаді окупантів на Донбасі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 00:02
Відео: Анатолій Штефан/Facebook
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Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" опублікував кадри з наслідками удару українських військових по концертному залу у селі Кумачове на Донеччині. Там 19 листопада було ліквідовано окупантів із 810 окремої бригади морської піхоти.

Командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді повідомляв, що удар по загарбниках, які зібралися у концертному залі в окупованому українському селі, це – відплата за російський ракетний удар по 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

За даними "Мадяра", від атаки Сил оборони було ліквідовано 25 росіян, ще понад 100 – поранено.

Росіяни також повідомили, що разом із загарбниками було ліквідовано російську співачку Поліну Меньших, яка приїхала, щоб виступити перед окупантами. 

22 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило факт удару по окупантах.

  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. 
  • У 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером". 

Читайте також: Ракетний удар по нагородженню 128 бригади – Умєров оголосив результати перевірки

Мілана Головань
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