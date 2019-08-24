Полный текст и видео речи Зеленского ко Дню независимости

24 августа в торжестве 28-ого Дня независимости в Киеве принял участие президент Владимир Зеленский. LIGA.net приводит полный текст и видео речи Зеленского, приуроченной к празднику:

"Дорогие украинцы!

Каждое мое утро начинается с sms-сообщения. Это sms от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль.

И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом. И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину. Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину со Дня Независимости.

Хотя не совсем правильно говорить, что Украине — 28. Ведь в 91-м году мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове Апостол, основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это — лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны.

Ну, а сегодня мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда она получила независимость.

Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение — наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит — Украина будет двигаться только вперед.

Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не явилась по мановению волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Длилась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники революции на граните. Это неполный список тех, кто боролся за получение независимости. Кто-то — ценой собственной свободы, а кто-то — ценой собственной жизни. Ради этого одного дня. 24 августа 1991 года. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

Прошло 28 лет. 28 разных лет. Сложных, бурных, тернистых, но — общих. И все эти годы мы пережили вместе. По всей стране.

По всей стране мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели как «Богатые тоже плачут». По всей стране были ваучеры, ходили в «Мальвине», а те, кому повезло, — с пейджерами.

По всей стране прыгали на рекордную высоту — 6 метров 14 сантиметров.

Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг.

По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот — на киевлянина Шевченко … Тогда «гол» звучало от Ужгорода до Луганска.

По всей стране, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало «Ще не вмерла …»

По всей стране стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали Танец пингвина от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили.

По всей стране мы покорили Европу «Дикими танцами» и отстояли демократический выбор в 2004-м. По всей стране молились за моряков Фаины в плену сомалийских пиратов и плакали горняками на шахте Засядько.

По всей стране радовались, когда на кого-то падал венок.

Пытались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?

Это были разные годы. Непростые, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента — беззаботные. Ведь потом наступил 2014 год.

Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль.

Тогда по всей стране мы узнали, что сотня может быть небесной.

А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили по всей стране.

И тут «Всей страной» — это уже не просто художественный прием. Потому что мы — в прямом смысле слова — всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры.

По всей стране, в Интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостям, где остальные слова теряли смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев.

Как это ни парадоксально, но мы родились второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение — когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь — это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно — наше будущее — наши дети. Эти люди — не просто участники Шествия Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину.

Знаете, когда-то меня спросили: а за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это — наш главный хит! Потому что какую еще песню так знает и так поет каждый из нас?

Я люблю нашу землю, каждый уголок Украины — это большая семья.