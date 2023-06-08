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Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС и окрестные села: видео с коптера на утро 8 июня видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 13:30
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Госпогранслужба распространила видео разрушенной оккупантами Каховской ГЭС и подтопленных домов в селах Херсонской области.

В результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховского водохранилища 6 июня тысячи домов на обоих берегах Днепра оказались под водой.

По данным ГСЧС на утро 8 июня всего подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов на правом берегу Днепра, с подтопленных территорий эвакуировали около 2000 человек.

Президент Зеленский побывал в подтопленной Херсонской области, приехал на переправу через Днепр, через которую проводится эвакуация населения, и провел совещание по ликвидации последствий подрыва ГЭС.

Читайте также: Гуменюк о подрыве ГЭС: Мы понимали, что надо подготовить население, но произошло все довольно внезапно

Милана Головань
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войнадронкоптеркаховская гэс
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