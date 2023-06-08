RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як виглядає зруйнована Каховська ГЕС та навколишні села: відео з коптера на ранок 8 червня видео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 13:30
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Держприкордонслужба поширила відео з коптера зруйнованої окупантами Каховської ГЕС та підтоплених будинків у селищах Херсонської області.

Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховського водосховища 6 червня тисячі будинків на обох берегах Дніпра опинилися під водою.

За даними ДСНС на ранок 8 червня, загалом підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра, з підтоплених територій евакуювали майже 2000 осіб.

Президент Зеленський побував у підтопленій Херсонщині, приїхав на переправу через Дніпро, через яку проводиться евакуація населення, та провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву ГЕС.

Читайте також: Гуменюк про підрив ГЕС: Ми розуміли, що треба підготувати населення, але сталося все досить раптово

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронкаховська гескоптер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 