Держприкордонслужба поширила відео з коптера зруйнованої окупантами Каховської ГЕС та підтоплених будинків у селищах Херсонської області.

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Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховського водосховища 6 червня тисячі будинків на обох берегах Дніпра опинилися під водою.

За даними ДСНС на ранок 8 червня, загалом підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра, з підтоплених територій евакуювали майже 2000 осіб.

Президент Зеленський побував у підтопленій Херсонщині, приїхав на переправу через Дніпро, через яку проводиться евакуація населення, та провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву ГЕС.

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