Держприкордонслужба поширила відео з коптера зруйнованої окупантами Каховської ГЕС та підтоплених будинків у селищах Херсонської області.
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Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховського водосховища 6 червня тисячі будинків на обох берегах Дніпра опинилися під водою.
За даними ДСНС на ранок 8 червня, загалом підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра, з підтоплених територій евакуювали майже 2000 осіб.
Президент Зеленський побував у підтопленій Херсонщині, приїхав на переправу через Дніпро, через яку проводиться евакуація населення, та провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву ГЕС.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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