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"Пытаемся устроить цугцванг для РФ". Как Сырский награждал воинов ВСУ в Бахмуте — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 13:16
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: скриншот с видео)
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Появилось видео награждения бойцов Вооруженных Сил Украины, которые обороняют Бахмут командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, который лично приехал в район боевых действий. 

Запись была опубликована на Telegram-канале, который якобы принадлежит военачальнику — LIGA.net отправила запрос в Генеральный штаб ВСУ, чтобы верифицировать канал.

В общении с бойцами и командирами Сырский говорит, что нет сейчас более горячей точки на фронте, чем Бахмут.

"Цугцванг в шахматах — это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы противник оказался в такой ситуации на этой войне", — сказано в сообщении к видео.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist 

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбассбахмутсухопутные войскаалександр сырский
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