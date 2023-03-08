Появилось видео награждения бойцов Вооруженных Сил Украины, которые обороняют Бахмут командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, который лично приехал в район боевых действий.

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Запись была опубликована на Telegram-канале, который якобы принадлежит военачальнику — LIGA.net отправила запрос в Генеральный штаб ВСУ, чтобы верифицировать канал.

В общении с бойцами и командирами Сырский говорит, что нет сейчас более горячей точки на фронте, чем Бахмут.

"Цугцванг в шахматах — это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы противник оказался в такой ситуации на этой войне", — сказано в сообщении к видео.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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