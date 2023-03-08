Появилось видео награждения бойцов Вооруженных Сил Украины, которые обороняют Бахмут командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, который лично приехал в район боевых действий.
Запись была опубликована на Telegram-канале, который якобы принадлежит военачальнику — LIGA.net отправила запрос в Генеральный штаб ВСУ, чтобы верифицировать канал.
В общении с бойцами и командирами Сырский говорит, что нет сейчас более горячей точки на фронте, чем Бахмут.
"Цугцванг в шахматах — это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы противник оказался в такой ситуации на этой войне", — сказано в сообщении к видео.
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Спикер ВСУ Череватый заявлял, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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