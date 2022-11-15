"Работает ПВО". Воздушные силы показали видео, как С-300 сбивает российскую ракету

Командование Воздушных сил ВСУ показало видео работы украинской противовоздушной обороны во время сегодняшних массированных ракетных ударов РФ по территории Украины.

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На видео комплекс С-300 Воздушных сил сбивает вражескую крылатую ракету.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что также сегодня успешно отработали комплексы NASAMS: из 10 пусков было 10 попаданий по вражеским целям.

По данным Воздушных сил, 15 ноября РФ запустила по Украине более 90 ракет, и 73 из них сбили украинских силы противовоздушной обороны. Также уничтожены 10 из 10 "шахедов".

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. РФ била в основном по объектам энергетики, около 7 млн домов остались без света.

В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем.

Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.

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Оксана Житнюк

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