"Работает ПВО". Воздушные силы показали видео, как С-300 сбивает российскую ракету

Командование Воздушных сил ВСУ показало видео работы украинской противовоздушной обороны во время сегодняшних массированных ракетных ударов РФ по территории Украины.
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На видео комплекс С-300 Воздушных сил сбивает вражескую крылатую ракету.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что также сегодня успешно отработали комплексы NASAMS: из 10 пусков было 10 попаданий по вражеским целям.
По данным Воздушных сил, 15 ноября РФ запустила по Украине более 90 ракет, и 73 из них сбили украинских силы противовоздушной обороны. Также уничтожены 10 из 10 "шахедов".
- Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. РФ била в основном по объектам энергетики, около 7 млн домов остались без света.
- В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем.
- Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.
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