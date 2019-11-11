Разведение сил в Петровском: штаб показал видео с передовой

Штаб Операции объединенных сил на Донбассе, ранее сегодня объявивший о завершении первого этапа отвода сил и средств в Петровском, опубликовал видео с этого района передовой.

Военные уточнили, что за трое суток разведения украинской стороной было выполнено физическое перемещение личного состава и вооружения. Также в штабе добавили, что Украина не ведет прямых переговоров с российско-оккупационными войсками, а общается с ними исключительно посредством наблюдателей ОБСЕ.

Справка. После завершения первого этапа в районе разведения осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка. На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, наблюдатели ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

9 ноября в районе Богдановки и Петровского Донецкой области началось разведение войск. До этого аналогичный процесс провели у Золотого-4 и Станицы Луганской.

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