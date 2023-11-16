В проект Black Box, на который жертвовали средства украинцы, в том числе входит барражирующий боеприпас "Бобер". Об этом рассказал боец одного из спецподразделений Главного управления разведки с позывным "Колибри", видео опубликовал благотворительный фонд "Повернись живим", который также собирал деньги на проект.

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"Внутри Black Box находится, в частности, изготовленный в Украине барражирующий боеприпас "Бобер", способный преодолевать расстояние до 800 км. Это – не единственная составляющая "коробки", но то, что мы можем озвучить по состоянию на данный момент", – говорится в сообщении.

За первые 8 месяцев 2023 года Black Box нанесла российским захватчикам ущерб более чем на $900 млн, "Бобер" успешно выполнял задачи во временно оккупированном Крыму, на других оккупированных территориях Украины и "залетал" на военные объекты на территории РФ, пишет фонд.

"Black Box, к примеру, попал в хранилище, где находились ракетные части к баллистическим ракетным комплексам "Искандер"", – отмечают в "Повернись живим".

Фонд анонсировал, что на собранные 15 млн грн приобретет автомобили с комплектующими для "Колибри" и других бойцов, работающих с Black Box.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. В Москве в ночь на 1 августа снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

3 августа ГУР сообщило, что бойцы-разведчики получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "ужас".

16 ноября глава Министерства стратегической промышленности сообщил, что Украина запустила серийное производство "аналога" дрона-камикадзе Shahed-136 на государственном заводе.

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