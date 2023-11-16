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Разведка показала, что именно было в "народном" проекте Black Box – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 15:33
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В проект Black Box, на который жертвовали средства украинцы, в том числе входит барражирующий боеприпас "Бобер". Об этом рассказал боец одного из спецподразделений Главного управления разведки с позывным "Колибри", видео опубликовал благотворительный фонд "Повернись живим", который также собирал деньги на проект.

"Внутри Black Box находится, в частности, изготовленный в Украине барражирующий боеприпас "Бобер", способный преодолевать расстояние до 800 км. Это – не единственная составляющая "коробки", но то, что мы можем озвучить по состоянию на данный момент", – говорится в сообщении.

За первые 8 месяцев 2023 года Black Box нанесла российским захватчикам ущерб более чем на $900 млн, "Бобер" успешно выполнял задачи во временно оккупированном Крыму, на других оккупированных территориях Украины и "залетал" на военные объекты на территории РФ, пишет фонд.

"Black Box, к примеру, попал в хранилище, где находились ракетные части к баллистическим ракетным комплексам "Искандер"", – отмечают в "Повернись живим".

Фонд анонсировал, что на собранные 15 млн грн приобретет автомобили с комплектующими для "Колибри" и других бойцов, работающих с Black Box.

Артём Джерипа
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войнагурвернись живымбобербарражирующий боеприпас

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