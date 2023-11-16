До проєкту Black Box, на який жертвували кошти українці, зокрема входить баражуючий боєприпас "Бобер". Про це розповів боєць одного зі спецпідрозділів Головного управління розвідки з позивним "Колібрі", відео опублікував благодійний фонд "Повернись живим", який також збирав гроші на проєкт.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Всередині Black Box знаходиться, зокрема, виготовлений в Україні баражуючий боєприпас "Бобер", здатний долати відстань до 800 км. Це — не єдина складова "коробки", але те, що ми можемо озвучити станом на зараз", – йдеться у повідомленні.

За перші 8 місяців 2023 року Black Box завдала російським загарбникам збитків на понад $900 млн, "Бобер" успішно виконував задачі у тимчасово окупованому Криму, на інших окупованих територіях України та "залітав" на військові об’єкти на території РФ, пише фонд.

"Black Box, до прикладу, влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер"", – зауважують у "Повернись живим".

Фонд анонсував, що на зібрані 15 млн грн придбає автівки з комплектуючими для "Колібрі" та інших бійців, що працюють з Black Box.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті. У Москві в ніч на 1 серпня знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники.

3 серпня ГУР повідомило, що бійці-розвідники отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".

16 листопада глава Міністерства стратегічної промисловості повідомив, що Україна запустила серійне виробництво "аналога" дрону-камікадзе Shahed-136 на державному заводі.

Читайте також: "Український Shahed". Віцепрем'єр обіцяє: Дронів "Бобер" буде більше, вони розмножуються

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.