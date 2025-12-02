Разведка поразила важные элементы ПВО россиян на Донбассе – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Военная разведка поразила важные элементы российской противовоздушной обороны во временно оккупированной Донецкой области. О результате работы сообщили в Главном управлении разведки.
Радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов врага были атакованы дронами департамента активных действий ГУР 29 ноября.
За одну ночь удалось поразить:
→ пусковую установку 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;
→ сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
В ГУР отметили, что такие удары существенно уменьшают возможности российских оккупантов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны.
