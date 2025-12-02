Военная разведка поразила важные элементы российской противовоздушной обороны во временно оккупированной Донецкой области. О результате работы сообщили в Главном управлении разведки.

Радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов врага были атакованы дронами департамента активных действий ГУР 29 ноября.

За одну ночь удалось поразить:

→ пусковую установку 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

→ сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

В ГУР отметили, что такие удары существенно уменьшают возможности российских оккупантов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны.