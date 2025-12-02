Воєнна розвідка уразила важливі елементи російської протиповітряної оборони у тимчасово окупованій Донецькій області. Про результат роботи повідомили в Головному управлінні розвідки.

Радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів ворога були атаковані дронами департаменту активних дій ГУР 29 листопада.

За одну ніч вдалося уразити:

→ пускову установку 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка була на бойовому чергуванні;

→ одразу дві дорогі радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

У ГУР зазначили, що такі удари істотно зменшують можливості російських окупантів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони.