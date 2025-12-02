Розвідка уразила важливі елементи ППО росіян на Донбасі – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Воєнна розвідка уразила важливі елементи російської протиповітряної оборони у тимчасово окупованій Донецькій області. Про результат роботи повідомили в Головному управлінні розвідки.
Радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів ворога були атаковані дронами департаменту активних дій ГУР 29 листопада.
За одну ніч вдалося уразити:
→ пускову установку 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка була на бойовому чергуванні;
→ одразу дві дорогі радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".
У ГУР зазначили, що такі удари істотно зменшують можливості російських окупантів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони.
- 15 листопада розвідка назвала LIGA.net втрати окупантів від морських дронів Magura.
- 1 грудня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську ГУР і партизани підірвали п'ятьох росіян і пошкодили їхні авто.
Коментарі (0)