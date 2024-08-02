Российские оккупанты после нескольких попыток массированных штурмов позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении в конце июля снова пытались прорвать оборону украинских воинов. Десантники показали видео.

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В 79 бригаде отметили, что после проваленных механизированных штурмов оккупанты бросили в бой пехоту без поддержки техники.

Десантники ВСУ назвали это "совершенно суицидным решением" и вместе с 471 отдельным пехотным батальоном "разобрали захватчиков на мелкие части".

По данным 79 бригады, потери РФ составили 11 убитых штурмовиков и трое раненых.

В сводке Генштаба сообщалось, что на Кураховском направлении с начала суток 2 августа россияне три раза атаковали украинские подразделения, пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

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24 июля 79 бригада показала видео, как россияне пошли в наступление одним из наибольших штурмов войны. Оккупанты в результате бежали в посадки. По итогам боя ВСУ подбили шесть танков и семь ББМ с пехотой, сожгли 12 мотобайков. Потери россиян составили 40 убитыми и 37 ранеными.

Впоследствии РФ снова бросила на Кураховское направление 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону десантников, но снова безуспешно.

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