Росія після провалених штурмів на броні пішла проти ДШВ піхотою – відео результату
Російські окупанти після кількох спроб масованих штурмів позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку наприкінці липня знову намагалися прорвати оборону українських воїнів. Десантники показали відео.
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У 79 бригаді зазначили, що після провалених механізованих штурмів окупанти кинули в бій піхоту без підтримки техніки.
Десантники ЗСУ назвали це "абсолютно суїцидним рішенням" і спільно з 471 окремим піхотним батальйоном "розібрали загарбників на дрібні частини".
За даними 79 бригади, втрати РФ склали 11 вбитих штурмовиків і троє поранених.
У зведенні Генштабу повідомлялось, що на Курахівському напрямку від початку доби 2 серпня росіяни три рази атакували українські підрозділи, намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.
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- 24 липня 79 бригада показала відео, як росіяни пішли в наступ одним із найбільших штурмів війни. Окупанти в результаті тікали в посадки. За підсумками бою, ЗСУ підбили шість танків і сім ББМ з піхотою, спалили 12 мотобайків. Втрати росіян становили 40 вбитими та 37 пораненими.
- Згодом РФ знову кинула на Курахівський напрямок 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону десантників, але знову без успіху.
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