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Россияне заявили о массированной атаке БПЛА на Крым. Пишут об ударе по Джанкою — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 12:07
Пожар в Джанкое
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Российские оккупанты заявили о массированной атаке беспилотников на временно оккупированный Крым в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

Представители Москвы сказали, что все БПЛА якобы были сбиты противовоздушной обороной или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.  
Проукраинский канал "Крымский ветер" написал об ударе дроном по воинской части россиян в Джанкое. 
Отмечается, что были поражены средства ПВО и радиолокационная станция армии РФ, а также личный состав, но подтвердить эту информацию пока невозможно. 

На опубликованных видео можно заметить взрывы и пожар.

Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.

  • 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
  • На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
  • 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. 

Смотрите также: Новые разведданные ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно – фото

Дмитрий Гриниченко
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