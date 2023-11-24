Российские оккупанты заявили о массированной атаке беспилотников на временно оккупированный Крым в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

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Представители Москвы сказали, что все БПЛА якобы были сбиты противовоздушной обороной или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Проукраинский канал "Крымский ветер" написал об ударе дроном по воинской части россиян в Джанкое.

Отмечается, что были поражены средства ПВО и радиолокационная станция армии РФ, а также личный состав, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

На опубликованных видео можно заметить взрывы и пожар.

Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.

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