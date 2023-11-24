Российские оккупанты заявили о массированной атаке беспилотников на временно оккупированный Крым в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.
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Представители Москвы сказали, что все БПЛА якобы были сбиты противовоздушной обороной или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Проукраинский канал "Крымский ветер" написал об ударе дроном по воинской части россиян в Джанкое.
Отмечается, что были поражены средства ПВО и радиолокационная станция армии РФ, а также личный состав, но подтвердить эту информацию пока невозможно.
На опубликованных видео можно заметить взрывы и пожар.
Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.
- 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
- На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
- 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.
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