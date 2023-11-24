Російські окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим у ніч проти 24 листопада. Про це повідомили пропагандистські ресурси країни-агресора.

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Представники Москви сказали, що всі БПЛА нібито були збиті протиповітряною обороною або придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Проукраїнський канал "Кримський вітер" написав про удар дроном по військовій частині росіян у Джанкої.

Зазначається, що були уражені засоби ППО та станція радіолокації армії РФ, а також особовий склад, але підтвердити цю інформацію поки неможливо.

На опублікованих відео можна помітити вибухи та пожежу.

Раніше ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, в результаті якої було вражено десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

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