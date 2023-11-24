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Росіяни заявили про масовану атаку БПЛА на Крим. Пишуть про удар по Джанкою — відео видео

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24.11.2023, 12:07
Пожежа в Джанкої
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Російські окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим у ніч проти 24 листопада. Про це повідомили пропагандистські ресурси країни-агресора.

Представники Москви сказали, що всі БПЛА нібито були збиті протиповітряною обороною або придушені засобами радіоелектронної боротьби.
Проукраїнський канал "Кримський вітер" написав про удар дроном по військовій частині росіян у Джанкої.
Зазначається, що були уражені засоби ППО та станція радіолокації армії РФ, а також особовий склад, але підтвердити цю інформацію поки неможливо.

На опублікованих відео можна помітити вибухи та пожежу.

Раніше ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, в результаті якої було вражено десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.

  • 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.
  • Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.
  • 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Дивіться також: Нові розвіддані ГУР: Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — фото

Дмитро Гриниченко
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кримвійнаокупаціябезпілотникиДжанкой

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