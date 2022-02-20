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Российские боевики обстреляли оккупированный Луганск из артиллерии: видео провокации видео

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 23:07
Скриншот из видео ООС
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Российские оккупационные войска осуществили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску. Об этом сообщили замминистра обороны Анна Маляр и штаб ООС в Facebook.

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"Сегодня около 21 часа российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска", – написала Маляр.

Она заявила, что "при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов".

Скриншот из Facebook Анны Моляр

Новость дополняется

Сергей Бережной
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агресия россии
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