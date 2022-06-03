Национальная гвардия опубликовала сюжет о битве украинских сил с российскими оккупантами в Гостомеле. Этот населенный пункт с его аэропортом Антонов стал одной из первых и основных целей армии РФ.

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Бои в Гостомеле начались в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.

Аэропорт в Гостомеле мог принимать большие грузовые самолеты. Поэтому оккупанты планировали его использовать для быстрого перемещения десанта и техники, получив прямую дорогу на Киев.

Гостомельский аэропорт штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.

Огнем из зенитных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов украинские защитники подбили шесть российских вертолетов. В их числе и широко разрекламированные по российскому телевидению Ка-52.

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Также украинские военнослужащие применили артиллерию по скоплению живой силы противника, которая десантировалась из уцелевших вертолетов. Они нанесли массированный артиллерийский удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта, где россияне, по данным украинской разведки, планировали высадить десант с техникой с помощью Ил-76. Украинские защитники аэродрома не позволили реализовать этот план.

"Зашла 95 бригада, наши десантники. Зашли со своими вертолетами, разбили их (россиян. – Ред.) технику и живую силу. Сдерживали пару дней, потом тоже пришлось отступить. Зашли кадыровцы сюда, снимали свои тиктоки, и вечером их утилизировали наши ССО", – рассказал боец Нацгвардии.

Он отметил, что Гостомель переходил из рук в руки в течение примерно 10 дней, но потом в город зашли массированные российские колонны, и тогда населенный пункт уже оказался под оккупацией.

В результате боевых действий в международном аэропорту Антонов в Гостомеле были уничтожены три самолета Ан: Ан-225 "Мрия", турбовинтовой Ан-26 и Ан-74, известный как "чебурашка".

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

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Оксана Житнюк

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