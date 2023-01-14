Российский террор можно остановить только на поле боя. Для этого нужно оружие, которое есть на складах у партнеров Украины и которого так ждут украинские воины. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Хочу, чтобы меня услышали именно те люди – не только политические лидеры, – которые пока колеблются, стоит ли предоставлять Украине то оружие, которое поможет нам в этом году привести к поражению государство-террориста", – сказал он.

Мишенями российских террористов сегодня были Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города.

В Днепре в результате российского удара разрушен жилой дом. "Все этажи этого дома – со второго по девятый – упали от взрыва российской ракеты", – отметил президент.

По его словам, удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Среди них дети, самой маленькой девочке – три года. Им оказывается помощь.

Зеленский отметил, что разбор завалов продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами, по его словам, пока неизвестно. Перечень погибших растет с каждым часом.

"Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть. И я благодарю всех, кто нам в этом помогает!" – сказал президент.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный ущерб гражданской критической инфраструктуре Украины.

В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли пять человек, 27 пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, во время сегодняшней атаки российские оккупанты осуществили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. ПВО Украины уничтожила 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

Вадим Ребрина

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