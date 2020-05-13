Рада рассматривает "антиколомойский" закон: прямая трансляция

Сегодня проходит внеочередное заседание Верховной Рады. На нем планируют рассмотреть закон о банках ("антиколомойский" закон), изменения в налоговый кодекс, изменения в регламент Рады и ряд других законопроектов. Трансляцию ведет hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

7 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что СН может принять закон о банках самостоятельно, без голосов других фракций. Тогда же он прогнозировал, что заседание может быть долгим и займет 10-12 часов.

"Минимум четыре часа потратим на закон о банках. Потом есть еще 13 вопросов, среди которых час вопросов к правительству. Потом - отчет руководителя Нацбанка и ответы на вопросы. Это минимум 45 минут-час. А потом - еще 10 законов с обсуждением, это тоже четыре-пять часов", - объяснял он.

Читайте также: "Антиколомойский" закон готовятся оспорить в Конституционном суде - Разумков