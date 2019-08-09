Шуфрич: Мы не будем голосовать за нового премьера - видео

Член партии Оппозициионная платформа – За жизнь Нестор Шуфрич заявил журналистам, что в политсиле не намерены голосовать за нового премьер-министра.

"Мы не будем поддерживать кандидатуру премьер-министра Украины, кто бы ни был предложен", - сказал политик.

По его словам, в ОПЗЖ готовы обсуждать с другими оппозиционными фракциями вопрос председательства в "традиционно оппозиционных" комитетах. Речь идет о бюджетном комитете, комитете свободы слова, регламентном комитете, комитете по контролю над работой правоохранительных органов, антимонопольном комитете и счетной палате.

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