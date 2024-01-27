Российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по керамическому цеху в Славянске утром 27 января. Об этом сообщили в Славянском городском совете.

По словам городского головы Вадима Ляха, здание цеха почти полностью разрушено.

Повреждены прилегающие многоэтажные дома на улице Дарвина и детский сад, где размещена социальная столовая — там выбиты окна.

Славянск. РФ ударила "Искандером" по керамическому цеху, есть разрушения — фото и видео

Обошлось без погибших и раненых. 

Славянск. РФ ударила "Искандером" по керамическому цеху, есть разрушения — фото и видео

Также ночью россияне запустили по Украине четыре дрона-камикадзе Shahed-136, все они были уничтожены противовоздушной обороной. 

  • В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
  • Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

Читайте также: Над Днепром сбили две ракеты. Обломки упали на предприятие, есть раненый

Искандер-МвойнаДонбассракетный ударобстрелыславянсквадим лях