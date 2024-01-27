Славянск. РФ ударила "Искандером" по керамическому цеху, есть разрушения — фото и видео

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по керамическому цеху в Славянске утром 27 января. Об этом сообщили в Славянском городском совете.

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По словам городского головы Вадима Ляха, здание цеха почти полностью разрушено.

Повреждены прилегающие многоэтажные дома на улице Дарвина и детский сад, где размещена социальная столовая — там выбиты окна.

Обошлось без погибших и раненых.

Также ночью россияне запустили по Украине четыре дрона-камикадзе Shahed-136, все они были уничтожены противовоздушной обороной.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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