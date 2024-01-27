Слов'янськ. Росія вдарила "Іскандером" по керамічному цеху, є руйнування — фото та відео

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по керамічному цеху у Слов'янську вранці 27 січня. Про це повідомили у Слов'янській міській раді.

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За словами міського голови Вадима Ляха, будівля цеху майже повністю зруйнована.

Пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки на вулиці Дарвіна та дитячий садок, де розміщено соціальну їдальню — там вибиті вікна.

Обійшлося без загиблих та поранених.

Також вночі росіяни запустили по Україні чотири дрони-камікадзе Shahed-136, усі вони були знищені протиповітряною обороною.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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