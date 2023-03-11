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Сожженные машины и канонада. Как выглядят разрушенные РФ жилые кварталы Бахмута — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 08:37
Разрушенный боями Бахмут (Фото: скриншот с видео)
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В сети опубликовано видео разрушенных жилых кварталов Бахмута, за который сегодня идут наиболее ожесточенные бои с российскими оккупантами. Запись опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На записи можно увидеть разрушенные магазины и жилые дома, которые регулярно обстреливают российские захватчики.

Также на фоне сожженных машин и поврежденных построек слышна постоянная артиллерийская канонада.

Видео было записано 9 марта.

Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуя город с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко
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