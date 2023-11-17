UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ССО артиллерией и БпЛА уничтожили машину россиян с иранскими снарядами для "Градов": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 08:40
Видео: ССО/Facebook
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

Воины сил специальных операций показали, как навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами по российскому "Уралу" с иранскими снарядами на юге. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

В ролике украинские военные обнаруживают вражескую цель, которая "прячется" в посадке, направляя на нее FPV-дрон.

Бойцы ССО бьют артиллерией и ударными беспилотниками по российскому грузовому автомобилю "Урал" с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град", над полем поднимается зарево.

Силы спецопераций, ссылаясь на данные разведки, отмечают, что уничтожены 55 реактивных снарядов иранского производства.

Кроме того, Силами обороны был поврежден и РСЗО БМ-21 "Град".

  • Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для россиян станцию РЭБ.
  • Под Светлодарском ССО ударили по российским дроноводам и беспилотнику Zala – видео.

Читайте также: Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука, передали с Залужным флаг – фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронбоеприпасснарядград

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 