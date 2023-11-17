Воины сил специальных операций показали, как навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами по российскому "Уралу" с иранскими снарядами на юге. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

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В ролике украинские военные обнаруживают вражескую цель, которая "прячется" в посадке, направляя на нее FPV-дрон.

Бойцы ССО бьют артиллерией и ударными беспилотниками по российскому грузовому автомобилю "Урал" с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град", над полем поднимается зарево.

Силы спецопераций, ссылаясь на данные разведки, отмечают, что уничтожены 55 реактивных снарядов иранского производства.

Кроме того, Силами обороны был поврежден и РСЗО БМ-21 "Град".

Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для россиян станцию РЭБ.

Под Светлодарском ССО ударили по российским дроноводам и беспилотнику Zala – видео.

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