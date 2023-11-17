RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ССО артилерією та дронами знищили машину росіян з іранськими снарядами до "Градів" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 08:40
Відео: ССО/Facebook
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

Воїни Сил спеціальних операцій показали, як навели вогонь артилерії та вдарили FPV-дронами по російському "Уралу" з іранськими снарядами на півдні. Відповідне відео опублікували у Facebook.

У ролику українські військові виявляють ворожу ціль, що "ховається" у посадці, спрямовуючи на неї FPV-дрон.

Бійці ССО б'ють артилерією та ударними безпілотниками по російському вантажному автомобілю "Урал" з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град", над полем здіймається заграва.

Сили спецоперацій, посилаючись на дані розвідки, зазначають, що було знищено 55 реактивних снарядів іранського виробництва.

Крім того, Силами оборони було пошкоджено й РСЗВ БМ-21 "Град".

  • Авдіївка. З'явилось відео, як артилерія ЗСУ нищила "дуже цінну" для росіян станцію РЕБ.
  • Під Світлодарськом ССО вдарили по російських дроноводах і безпілотнику Zala – відео.

Читайте також: Умєров представив нового командувача ССО Лупанчука, передали із Залужним прапор – фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаграддронснарядбоєприпас

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 