Воїни Сил спеціальних операцій показали, як навели вогонь артилерії та вдарили FPV-дронами по російському "Уралу" з іранськими снарядами на півдні. Відповідне відео опублікували у Facebook.

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У ролику українські військові виявляють ворожу ціль, що "ховається" у посадці, спрямовуючи на неї FPV-дрон.

Бійці ССО б'ють артилерією та ударними безпілотниками по російському вантажному автомобілю "Урал" з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град", над полем здіймається заграва.

Сили спецоперацій, посилаючись на дані розвідки, зазначають, що було знищено 55 реактивних снарядів іранського виробництва.

Крім того, Силами оборони було пошкоджено й РСЗВ БМ-21 "Град".

Авдіївка. З'явилось відео, як артилерія ЗСУ нищила "дуже цінну" для росіян станцію РЕБ.

Під Світлодарськом ССО вдарили по російських дроноводах і безпілотнику Zala – відео.

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