Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли удары по военным объектам россиян на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщило командование ССО.

В ночь на 1 декабря подразделения спецназа поразили беспилотниками цели в Луганской и Донецкой областях.

В Донецкой области дроны ССО поразили место накопления личного состава в Покровске, а в населенном пункте Белояровка Донецкого района ударили по складу боеприпасов 51-й общевойсковой армии государства-агрессора.

В Луганской области, в населенном пункте Денежниково поражен склад горюче-смазочных материалов 3-й мотострелковой дивизии.

В ночь на 28 ноября ССО нанесли успешное поражение по району хранения и пуска ударных БпЛА типа Shahed вблизи Чауды в Крыму.

До этого бойцы ССО провели успешный налет на россиян на Покровском направлении, пленили врага и эвакуировали раненых защитников.