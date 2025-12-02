ССО знищили склади й місця накопичення росіян у Луганській та Донецькій областях – відео
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України завдали ударів по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомило командування ССО.
У ніч проти 1 грудня підрозділи спецпризначенців уразили безпілотниками цілі в Луганській і Донецькій областях.
У Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу в Покровську, а в населеному пункті Білоярівка Донецького району вдарили по складу боєприпасів 51 загальновійськової армії держави-агресора.
В Луганській області, в населеному пункті Денежникове уражено склад паливно-мастильних матеріалів 3 мотострілецької дивізії.
- У ніч проти 28 листопада ССО завдали успішного ураження по району зберігання й пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу Чауди в Криму.
- До цього бійці ССО провели успішний наліт на росіян на Покровському напрямку, полонили ворога та евакуювали поранених оборонців.
