Сили спеціальних операцій Збройних Сил України завдали ударів по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомило командування ССО.

У ніч проти 1 грудня підрозділи спецпризначенців уразили безпілотниками цілі в Луганській і Донецькій областях.

У Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу в Покровську, а в населеному пункті Білоярівка Донецького району вдарили по складу боєприпасів 51 загальновійськової армії держави-агресора.

В Луганській області, в населеному пункті Денежникове уражено склад паливно-мастильних матеріалів 3 мотострілецької дивізії.

У ніч проти 28 листопада ССО завдали успішного ураження по району зберігання й пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу Чауди в Криму.

До цього бійці ССО провели успішний наліт на росіян на Покровському напрямку, полонили ворога та евакуювали поранених оборонців.