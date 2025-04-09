На одном из самых горячих направлений фронта операторы третьего отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Хороброго из состава Сил специальных операций провели зачистку части населенного пункта от оккупантов. Пресс-служба полка показала видео.

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Группа спецназовцев зашла в село и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов и изъяли средства связи.

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Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам третьего полка ССО продвигаться дальше и выполнять следующие задачи.

31 марта ССО ответили на заявление российских пропагандистов о якобы бегстве с позиций в Курской области. Бойцы шестого полка ССО показали, как взяли в плен вражеских солдат на этом направлении, а еще нескольких ликвидировали.

8 апреля ССО показали, как зачистили часть населенного пункта на фронте и взяли в плен российского оккупанта.