На одному з найгарячіших напрямків фронту оператори третього окремого полку спецпризначення (СпП) імені князя Святослава Хороброго зі складу Сил спеціальних операцій провели зачистку частини населеного пункту від окупантів. Пресслужба полку показала відео.

Група спецпризначенців зайшла в село та перевірила всі будівлі й укриття. Під час зачистки оператори ССО знищили кількох окупантів і вилучили засоби звʼязку.

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Це дало змогу підрозділам Сил оборони і тактичним групам третього полку ССО просуватися далі й виконувати наступні завдання.

31 березня ССО відповіли на заяву російських пропагандистів про нібито втечу з позицій у Курській області. Бійці шостого полку ССО показали, як взяли в полон ворожих солдатів на цьому напрямку, а ще кількох – ліквідували.

8 квітня ССО показали, як зачистили частину населеного пункту на фронті та взяли у полон російського окупанта.