Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев превращают в металлолом боевую технику российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вот так российская техника в Украине становится ломом, а оккупанты – без вести пропавшими. 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев умеет это делать в совершенстве", – говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023-го в Украине уничтожено около 142 860 оккупантов, 3310 российских танков и 6545 БМП врага.

Смотрите также: Донбасс. Украинский воин уничтожил группу россиян и БМП. Пять минут боя из окопа – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.