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Становится металлоломом. Украинские военные показали, как взрывают технику россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 14:35
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Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев превращают в металлолом боевую технику российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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"Вот так российская техника в Украине становится ломом, а оккупанты – без вести пропавшими. 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев умеет это делать в совершенстве", – говорится в сообщении.

  • С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023-го в Украине уничтожено около 142 860 оккупантов, 3310 российских танков и 6545 БМП врага.

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Наталія Медведєва
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война потери
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