Сегодня Приморский райсуд Одессы оглашает приговор общественному деятелю Сергею Стерненко по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Оглашение приговора транслирует сам Стерненко в Facebook.

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У здания суда уже собрались сторонники активиста, Пятый канал ведет трансляцию с места событий.

Как отмечает Пятый канал, кроме похищения, Стерненко обвиняют в незаконном хранении оружия и разбое. Сторона обвинения просит дать активисту восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Стерненко своей вины не признает и считает дело сфальсифицированным.

Щербич утверждает, что весной 2015-го его похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата.

В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. Активист считает, что у стороны обвинения нет доказательств и дело построено лишь на заявлениях Щербича.

Приговор Стерненко по этому делу должны были вынести 19 февраля 2021-го, однако его оглашение перенесли на 23 февраля.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самозащита.

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