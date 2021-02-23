UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стерненко выносят приговор. У суда в Одессе собрались его сторонники – трансляция видео

23.02.2021, 10:24
Суд над Стерненко (фото - Иван Оберемко, Facebook)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

Сегодня Приморский райсуд Одессы оглашает приговор общественному деятелю Сергею Стерненко по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Оглашение приговора транслирует сам Стерненко в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У здания суда уже собрались сторонники активиста, Пятый канал ведет трансляцию с места событий.

Как отмечает Пятый канал, кроме похищения, Стерненко обвиняют в незаконном хранении оружия и разбое. Сторона обвинения просит дать активисту восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Стерненко своей вины не признает и считает дело сфальсифицированным.

  • Щербич утверждает, что весной 2015-го его похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата.
  • В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. Активист считает, что у стороны обвинения нет доказательств и дело построено лишь на заявлениях Щербича.
  • Приговор Стерненко по этому делу должны были вынести 19 февраля 2021-го, однако его оглашение перенесли на 23 февраля.
  • Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самозащита.

Читайте также спецпроекты LIGA.net:

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть I

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Стерненко суд похищение приговор сергей щербич приморский райсуд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 