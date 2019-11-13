У сына депутата прошел обыск по делу о предложении взятки: видео

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При этом, по словам Максима Киссе, он даже не поинтересовался причинами таких действий правоохранителей

У сына народного депутата-самовыдвиженца Антона Киссе провели обыск детективы НАБУ. Об этом в видео на своей странице в Facebook сообщил сам Максим Киссе.

При этом, по словам Киссе, он даже не поинтересовался причинами таких действий правоохранителей.

"Да, действительно, я был остановлен сотрудниками НАБУ. Я им предоставил все, что требовалось. Они все просмотрели, и на этих дружеских отношениях мы разошлись… Я даже не пытался выяснять причины, из-за чего мне бы стоило переживать", - сказал Максим Киссе.

В НАБУ в комментарии Слидству.Инфо подтвердили, что действительно провели обыск в автомобиле "близкого родственника одного из действующих народных депутатов". Обыск был проведен в рамках расследования "фактов предложения неправомерной выгоды сотрудникам центральных органов государственной власти".

При этом в бюро отметили, что задержание не проводилось.

Между тем источники Думской в правоохранительных органах сообщили, что Максим Киссе является фигурантом в уголовном производстве о коррупции в Офисе президента.

Вчера НАБУ задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП, экс-заместителя министра культуры (2011 г) и "других участников группировки" по подозрению в получении $150000 взятки за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины.

Отец Максима Киссе, бывший член фракции Партии регионов в Раде 7 созыва Антон Киссе известен, в частности, тем, что голосовал за "диктаторские законы", а также был одним из подписантов представления в КСУ, на основании которого суд отменил статью УК о незаконном обогащении.

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Теги: Антон Киссе, обыск, взятка, офис президента, Максим Киссе
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