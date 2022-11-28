Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил, что Украина восстановит все, что разрушила Россия, и никогда не примет порядки из Москвы.

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"У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют после себя. И то, что они делают сейчас против Украины, – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них. Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядков от этих "товарищей" из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие", – заявил Зеленский.

Президент также рассказал в обращении о заседании Ставки, где обсуждали ситуацию на фронте, обеспечение армии, состояние энергосистемы и связи, а также усиление противовоздушной обороны.

Зеленский сообщил о встрече с министрами иностранных дел семи стран Северной Европы, которые приехали в Киев, и об участии главы Офиса президента Андрея Ермака в конференции во Франции – там работает рабочая группа по вопросу создания трибунала для России.

Также президент сообщил о телефонном разговоре с премьером Нидерландов, встрече с послами фандрейзинговой платформы United24 и расширении гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

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Андрій Водяний

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